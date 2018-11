Pocas veces un concursante de Ahora Caigo ha dejado en shock a Arturo Valls, pero Marc lo ha conseguido. A él y a todos los seguidores del concurso de Antena 3, que este lunes han convertido el programa en Trending Topic.

Ante la descripción que el joven valenciano ha hecho de sí mismo, Valls solo ha podido exclamar: "Así va el país". Y en cierto modo es normal. Porque Marc ha dicho que su vida es "ver telefilms" y que estudia "Historia en la Universidad de Valencia, que es casi como ver películas".

Y no sólo eso, el plan que tiene si gana los 100.000 euros es todavía mejor."Los quemaría. Porque soy joven y los voy a quemar. Me la suda", ha dicho ante el asombro de Valls.

Las declaraciones de Marc han continuado cuando ha pasado al centro, lo que no ha sacado a Valls de su asombro: "¿Qué has tomado antes de entrar?". Y él le contó su secreto: un inhalador para descongestionar un poquito la nariz. La respuesta del presentador tampoco tardó en llegar: "No tiene filtro, no hay nadie ahí al volante".

No fue Arturo Valls el único al que Marc dejó sin palabras, tampoco los seguidores del programa daban crédito y lo dejaron muy claro en Twitter. Además de convertir el programa en TT, llenaron la red de comentarios sobre el concursante.