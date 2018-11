TENDENCIAS

El día que Ana Morgade se sonó los mocos en la bandera de España y no pasó nada

Quizás no te acuerdes, y probablemente fue porque no tuvo la más mínima repercusión. Pero Ana Morgade precedió a Dani Mateo. Ella se sonó antes los mocos en la bandera de España. Pero entonces no pasó nada. En el año 2014 la humorista protagonizó este 'sketch' para 'El club de la comedia'. Lo hizo en la sección de 'Cosas que no debes hacer si eres portavoz del Gobierno'. Un estornudo traicionero le obligó a sonarse en lo primero que pilló a mano. Nadie se inmutó.