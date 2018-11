Los once grupos que están poniendo banda sonora al otoño

Si pensabas que los festivales de música eran exclusivos del verano y el buen tiempo te equivocas. Lo que hasta hace unos años era norma ya no es así gracias a la burbuja festivalera surgida en los últimos años que ha hecho que los aficionados puedan gozar de estos eventos también en la temporada de otoño-invierno. Este año, el pistoletazo de salida lo dio el MadTown Days by Jim Beam el pasado 4 de octubre en Madrid y Barcelona, con los conciertos de Trajano! y Delaporte.

Los últimos arrasaron en la sala Sidecar con un sold out y aquello solo era el principio. Once grupos se agolpan en el cartel ecléctico del MadTown Days by Jim Beam que pasa de la eléctrica nostalgia de Un pingüino en mi ascensor, que tocaron el pasado miércoles en la sala Copérnico de Madrid, hasta los ritmos cubanos de Orishas que pondrán a bailar a la sala Razzmatazz de Barcelona.

Todavía quedan varias citas para disfrutar con los grupos que están poniendo banda sonora al otoño, pero mientras tanto, recopilamos algunas de las canciones que no puedes dejar de escuchar si quieres darlo todo en las citas todavía pendientes del MadTown Days by Jim Beam.

Delaporte

Trajano!

Gallos

Anita Kuruba

Un pingüino en mi ascensor

Chlöe's Clue

El 9 de noviembre en el café Berlín de Madrid.

Postmodern jukebox

El 13 de noviembre de la Riviera de Madrid y el 14 en Razzmatazz en Barcelona.

Orishas

El 15 de noviembre en Razzmatazz en Barcelona.

Morcheeba

El 21 de noviembre en Razzmatazz en Barcelona y el 27 en la Riviera de Madrid.

Amatria

El 22 de noviembre en la sala But de Madrid.

La banda de Late Motiv

El 1 de diciembre en la sala Galileo Galilei de Madrid.