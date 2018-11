Todo lo que está en juego con la decisión del Supremo

Este lunes 5 de noviembre está marcado en rojo en los calendarios de los tribunales españoles, las entidades financieras, los despachos de abogados, las asociaciones judiciales y las de consumidores.

El Tribunal Supremo acoge una reunión crucial de la treintena de magistrados que conforman el pleno de la Sala Tercera para decidir quién tiene que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados cuando se firma una hipoteca. ¿Debe ser el banco o el consumidor?

Nadie sabe muy bien qué va a pasar finalmente, aunque la mayoría de juristas apuntan a que la sala respaldará la sentencia de la sala segunda, puesto que es la experta en tributos, que establecía que debían ser las entidades financieras quienes pagaran este impuesto, a diferencia de lo que se había hecho en los últimos 23 años.

Esto es lo que está en juego con la decisión del Supremo a punto de conocerse.

Los expertos coinciden en algo: la decisión del Supremo beneficiará a los consumidores. Nadie espera que se produzca una vuelta a atrás, que obligue a los clientes a pagar este impuesto. Existe el miedo de un nuevo varapalo judicial a nivel europeo como ocurrió con las cláusulas suelo.

Aunque falta por saber cuántos consumidores podrán reclamar. Se abren tres posibles escenarios que podrá escoger el pleno de la Sala:

El equipo legal del portal reclamador.es, dirigido por el letrado en excedencia Ramiro Salamanca, asegura que "el escenario más probable" es que el pleno confirme la sentencia conocida el 16 de octubre.

Es decir, que la retroactividad sea total y que beneficie a todos los consumidores que firmaron una hipoteca desde hace más de 20 años. "Es el escenario más ventajoso por los intereses del hipotecado", aseguran. Los clientes podrían recuperar entre 3.000 y 4.000 euros, según los despachos de abogados.

Ante esta posibilidad, los consumidores tienen dos vías para reclamar: administrativa y civil.

Aquellos consumidores que firmaron una hipoteca desde finales de 2014 hasta ahora podrán usar la vía administrativa. El sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) ha estimado que 1,5 millones de contribuyentes podrían reclamar la devolución de este impuesto de esta manera.

El resto de consumidores tendrá que reclamar por la vía civil. La OCU calcula que hay seis millones de familias que pagan en estos momentos una hipoteca. La Asociación de Usuarios Financieros eleva a 8 millones la cifra de préstamos hipotecarios vivos.

"No hay plazo de prescripción para reclamar, los consumidores tienen que demandar la nulidad de la cláusula de gastos en los tribunales civiles interponiendo una demanda al banco. No solo recuperarán el IAJD, también otros gastos como la notaría, el registro, el coste de tasación o la comisión de apertura", coincide Patricia Suárez, presidenta de Asufin.

Getty Creative

Las entidades financieras se han mostrado nerviosas tras la sentencia que cambió el criterio del Supremo. Muchos consumidores han visto que las oficinas les retrasaban la firma de una hipoteca hasta que se adoptara una decisión final. La Federación de Asociaciones Inmobiliarias ha alertado de que hay 8.000 hipotecas paralizadas.

"Hay una cierta ralentización en estos días que está preocupando a la gente", ha reconocido José María Roldán, presidente de la Asociación Española de Banca, en una entrevista en la Cadena SER.

Algunas entidades han introducido ya cambios en los préstamos que ofrecen a sus clientes, aunque no todas. "En Abanca no hemos cambiado las condiciones de nuestras hipotecas y al igual que el resto del sector, estamos a la espera del pronunciamiento del Supremo", aseguran desde el banco gallego a El HuffPost.

A diferencia de lo que suele ocurrir en otras ocasiones, prácticamente todos los principales responsables de las entidades se han pronunciado al unísono en los últimos días defendiendo que se aplicaba la legislación vigente. Todos en el sector asumen que a partir de ahora el impuesto lo pagará el banco, pero quieren evitar la retroactividad.

Lo que hemos hecho es cumplir una norma, no debemos sufrir un impacto económico"

Nos hemos limitado a cumplir la ley. Nosotros no hemos cobrado el impuesto y no podemos devolver algo que no hemos cobrado".

José Antonio Álvarez (Santander)