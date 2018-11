Trump agita el fantasma del fraude electoral y lo acusan de intentar intimidar a los votantes

Donald Trump ha vuelto a agitar el fantasma del fraude electoral al que tanto recurrió durante su campaña en 2016, al alertar de que los inmigrantes indocumentados en el país podrían intentar "votar ilegalmente" en las elecciones legislativas de este martes, sin aportar pruebas.

En la víspera de los comicios que decidirán el control del Congreso y parte del Senado, Trump ha afirmado que las agencias de seguridad "han recibido órdenes de fijarse bien en cualquier VOTO ILEGAL que podría tener lugar en las elecciones del martes (o en el voto anticipado)".

"Cualquiera que detectemos (votando ilegalmente) será sujeto a las Penas Criminales Máximas permitidas por la ley. ¡Gracias!", ha añadido en su Twitter.

Law Enforcement has been strongly notified to watch closely for any ILLEGAL VOTING which may take place in Tuesday's Election (or Early Voting). Anyone caught will be subject to the Maximum Criminal Penalties allowed by law. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de noviembre de 2018

Preguntado más tarde sobre si tenía pruebas de algún plan para promover el voto ilegal, Trump ha respondido que "lo único que hay que hacer es mirar lo que ha ocurrido a lo largo de los años".

"Hay mucha gente, en mi opinión y basándome en pruebas, que intentan entrar ilegalmente (al país) y que efectivamente votan ilegalmente", ha agregado, de nuevo sin presentar esas pruebas, antes de despegar hacia Ohio para dar un mitin.

Trump vuelve así a poner el foco en los indocumentados, a los que ha convertido en protagonistas de su discurso electoral, presentándolos como criminales e incitando al miedo contra la caravana de inmigrantes centroamericanos que se dirige al país.

El mandatario rescata así uno de los temas en los que más insistió durante su campaña en 2016, cuando alertó de que un presunto fraude en las urnas podía inclinar el resultado en su contra.

Aunque ganó las elecciones, a Trump pareció molestarle que su rival, la demócrata Hillary Clinton, se impusiera en términos del sufragio popular; y denunció que en los comicios habían votado de 3 a 5 millones de indocumentados, sin proporcionar ninguna prueba.

De varios sectores le han llovido críticas a Trump por su tuit, ya que muchos perciben un intento de intimidar a minorías como los migrantes en situación irregular o poco clara, en su mayoría demócratas, para que no acudan por miedo a ser deportados.

This is blatant voter intimidation and it is against the law. pic.twitter.com/coJybDVqKi — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 6 de noviembre de 2018

Esto es una descarada intimidación a los votantes y va contra la ley.

The "President" is trying to intimidate voters. This "man" must be brought into check. #VoteDem — Mary Mauro (@CitizenMauro) 6 de noviembre de 2018

El 'presidente' está intentando intimidar a los votantes. Hay que parar a este hombre.

THIS IS VOTER INTIMIDATION.

THIS IS VOTER INTIMIDATION.

THIS IS VOTER INTIMIDATION.

THIS IS VOTER INTIMIDATION.

THIS IS VOTER INTIMIDATION.

THIS IS VOTER INTIMIDATION.

THIS IS VOTER INTIMIDATION.

THIS IS VOTER INTIMIDATION.#ElectionEve#ElectionDay#VoteTuesdaypic.twitter.com/b5Qgw8mH1k — Brian Gay (@brian2596) 5 de noviembre de 2018

Esto es intimidación a los votantes.

In my 78 years I have never ever seen the President of the US threaten voter intimidation like this. — Sylvia Mills (@millssylviaanne) 6 de noviembre de 2018

En mis 78 años nunca había visto, jamás, al presidente de EEUU amenazar e intimidar a los votantes así.

This is voter intimidation and it will not be tolerated. Call 866-OUR-VOTE if you witness or you are a victim of voter intimidation. #ACLUVoter@ACLUhttps://t.co/xJCVXugGHL — she persisted (@goody4you) 6 de noviembre de 2018

Esto es intimidación a los votantes y no debe ser tolerada. Llama al (+1) 866-OUR-VOTE si presencias un caso o tú mismo eres víctima de intimidación en las urnas.

"Law Enforcement" doesn't oversee elections in the U.S. because you're not a military dictatorship. Elections are overseen by the FEC and local election commissions. If you are intimidated at the polls, call 1-866-OUR-VOTE https://t.co/IqRePbpNFw — R.Sionne Angbarad (@Rsionne9) 5 de noviembre de 2018

Las "agencias de seguridad" no supervisa las elecciones en EEUU porque no somos una dictadura militar. Las elecciones son supervisadas por la Comisión Federal Electoral y las comisiones locales. Si te intimidan en las urnas, llama al (+1) 866-OUR-VOTE.

Que te parta un rayo es más probable que que haya fraude electoral

Poco después de llegar a la Casa Blanca, en mayo de 2017, Trump creó una Comisión de Fraude Electoral para investigar sus propias denuncias, liderada por el vicepresidente Mike Pence.

Esa comisión se disolvió en enero de este año, tras denunciar que muchos estados "en su mayoría demócratas" se habían negado a aportar información para la investigación, y uno de los miembros del grupo, Michael Dunlap, aseguró que no habían encontrado ninguna prueba de fraude.

Los casos documentados de fraude electoral en EEUU son tan pocos que es "más probable que a una persona le parta un rayo que que se haga pasar por otro votante en las urnas", según ha indicado el independiente Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York.

Es más probable que a una persona le parta un rayo que que se haga pasar por otro votante en las urnas" Centro Brennan para la Justicia

Una investigación de The Washington Post ha encontrado apenas cuatro casos documentados de fraude en las elecciones de 2016, todos ellos cometidos por estadounidenses que o bien votaron dos veces, o intentaron votar en nombre de otras personas.

La alerta de Trump coincide con el anuncio del Departamento de Justicia de que ha puesto en marcha una serie de dispositivos para preservar el derecho a sufragio, especialmente el de las minorías, y evitar que se cometa fraude en los comicios legislativos.

El poco fraude que hay beneficia a los republicanos

Dentro de esas medidas, el Gobierno habilitará varios números de teléfono para recibir quejas de votantes relacionadas con violaciones de la ley electoral; reclamaciones que también se podrán efectuar a través de fax, por correo electrónico y por la web del Departamento de Justicia.

Según una encuesta publicada por Gallup, siete de cada diez estadounidenses confían "mucho" (28%) o "en cierta manera" (42%) en que los sufragios serán emitidos y contados de forma precisa, unos datos similares a elecciones previas, excepto las de 2008.

Y pese a que las alertas de Trump se refieren aparentemente a un fraude a favor de los demócratas, es ese partido el que se ha visto perjudicado por los errores en las máquinas de voto anticipado en dos estados clave, Texas y Georgia, de acuerdo al diario Politico.

Votantes y organizaciones civiles en ambos estados se han quejado de que las máquinas con pantallas táctiles borraban algunos votos a favor de candidatos demócratas o los cambiaban para que beneficiaran a aspirantes republicanos, según el periódico.