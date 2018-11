Un político del PP: "¿Y si yo ahora mismo ofreciese mil euros de mi bolsillo a quién le parta la cara a Dani Mateo?"

El consejero de Educación de Ceuta, Javier Celaya Brey (primo de Mariano Rajoy) ha publicado un polémico comentario en Facebook tras el sketch de Dani Mateo en El Intermedio (laSexta) en el que se sonaba los mocos con una bandera de España.

"¿Y si yo ahora mismo públicamente ofreciese mil euros de mi bolsillo a quién le parta la cara a Dani Mateo? ¿Sería libertad de empresa? ¿Libertad de expresión? ¿Delito de odio? ¿aquí también cabría englobar despreciar la bandera de España? Lo pregunto por si al final me animo a ofrecer una recompensa por la cara partida de tan magno bellaco", escribió en un comentario de Facebook Celaya, como recoge Ceuta al Día.

El texto fue escrito por Celaya tras un intercambio de pareceres en el perfil personal de Facebook del periodista Juanjo Coronado, en torno a la libertad de expresión y los límites del humor.

Coronado afirmaba que el chiste no le había hecho gracia: "No comparto lo que usted dice, pero daría mi vida por su derecho a decirlo'. Esta frase de Voltaire resume, para mi, la pura esencia de la democracia. Por tanto, a los que somos demócratas no nos queda otra que defender el derecho de Dani Mateo a hacer lo que hizo con la bandera de España".

El PSOE pide su dimisión

El secretario general del PSOE de Ceuta, Manuel Hernández, ha pedido este lunes al presidente de la Ciudad, Juan Vivas (PP), que cese a su consejero de Educación, Javier Celaya Brey, por el "brutal" comentario que hizo durante el fin de semana en Facebook

En un comunicado a los medios, el líder del PSOE y portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea ha indicado que la Consejería de Educación debería tener al frente a una persona "que forme en valores y sea congruente en su discurso con lo que representa, no que se atreva a decir una frase tan brutal como agredir a un periodista".

A juicio de los socialistas, las palabras de Celaya son "el signo más evidente de que el PP en Ceuta ha perdido los papeles", ya que "no se deben solucionar ni pueden solucionar los problemas a golpes, como pretende el consejero de Educación, que ha demostrado ser un mal ejemplo para todos los ceutíes".