Buenafuente se cachondea en 'Late Motiv' de la visita de Pablo Casado a McDonald's

Andreu Buenafuente ha dedicado su monólogo de este lunes en 'Late Motiv' (Movistar +) a la comentada visita de Pablo Casado a un McDonald's en su paso por Andalucía . Con una gorra y un micrófono el humorista ha simulado ser el empleado que tomó su pedido: "Quiere una de pollo, pero pollo extra, grande, y libre también. Libre de corral y de todo. Ponme patatas, 155 solamente. Nada más. No quiere hacer el menú grande por un euro más porque no está de acuerdo con el presupuesto. Y fíjate en esto que es importante: quiere un sobre ketchup, sobre de mostaza, y luego sobre de ketchup. Me los pones juntos, y no lo toques eh, que es una bandera". Puedes verlo a partir del minuto 6.