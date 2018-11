Críticas al portavoz del PSOE en el Senado por este tuit sobre Alsasua y mirar debajo de los coches

El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, ha levantado ampollas a la vez que ha sido aplaudido por un tuit que publicó este domingo, día en que Albert Rivera y su equipo fueron a la localidad navarra de Alsasua para reclamar la unidad de los constitucionalistas. Fue allí donde en 2016 fueron agredidos dos agentes de la Guardia Civil.

Rivera reunión a los partidos de derecha y extrema derecha (Ciudadanos, PP y Vox) en un acto donde hubo tensión e insultos. Gil señaló que "fueron a agitar el odio a #Alsasua a los que nunca tuvieron que mirar por la mañana bajo el coche, los que nunca despidieron a un compañero en un funeral. Nada se construye desde el odio. No tenéis proyecto de convivencia para unir a los españoles. Solo vivís de los conflictos".

El socialista ha sido criticado por varias personas en Twitter.

Yo he ido a demasiados funerales, he visto las consecuencias de los coches bomba y sé qué es que ametrallen a una persona. He estado en Alsasua. No he ido a agitar el odio porque no lo tengo, pero exijo Memoria, Dignidad y Justicia. @CiudadanosCs@Albert_Rivera@Cs_Navarra_