En plena polémica por el sketch del humorista Dani Mateo en El Intermedio, en el que se suena los mocos con una bandera de España, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha publicado un razonamiento en Twitter que muchos aplauden.

Ante las informaciones conocidas este lunes de que el el magistrado Luis María Díez-Picazo, en el centro de la polémica por su gestión del impuesto hipotecario, compaginó durante dos años su labor como juez del Tribunal Supremo con la docencia en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) entre 2015 y 2017 —tal y como informa la Cadena Ser—, Pablo Iglesias ha criticado que sea a Dani Mateo a quien se acusa de "humillar a España" por sonarse con la enseña en un contexto de humor.

El argumento del líder de la formación morada ha sido muy aplaudido en la red social, donde ha recibido más de 3.100 'me gusta' y donde ha generado un encendido debate con centenares de comentarios:

El problema es que en España se mira X la bandera pero no X sus gentes. Cuando nos preocupemos de verdad X la gente nos daremos cuenta que los trapos no son tan importantes

De acuerdo contigo en preocuparnos primero por la gente. El problema es que siempre nos metemos con la misma bandera. No veo bromas con la Ikurriña, senyera etc

La señera la quemaron en directo por tv y no pasó nada

No paso nada nooo! Pues menos mal que no hay unos cuantos miles de independentistas echando baba por la boca. Dejar los simbolos de los que se sienten representadas las personas en paz. Todos...hay otras cosas que quemar. No se busca mas que conflicto...