La cantante Rosalía acudió este lunes como invitada a El Hormiguero, de Antena 3, y allí vivió en primera persona las habituales pruebas y secciones del programa.

Una de ellas fue el tradicional concurso en el que el espacio regala 3.000 euros a algún espectador. En esta ocasión, la propia Rosalía sacó de una urna los nombres de los miembros del público que iban a participar.

Uno de ellos demostró ser un gran fan de la artista. Tanto que no pudo evitar los nervios al bajar al plató. "¿Estás agobiado?", preguntó Pablo Motos, a lo que el joven respondió que sí. "¿Sí? Pero no tienes que hacer nada. Es super fácil", quiso tranquilizar el presentador.

El muchacho abrazó a Rosalía al llegar a su altura y luego se mantuvo agarrado a ella. Algo que no pareció molestar a la cantante pero sí a Pablo Motos. "Bueno... que corra un poco el aire, ¿no?", advirtió el presentador. Pero el miembro del público no estaba por la labor: "No, no, que a saber cuándo la vuelvo a ver".

Finalmente, Motos dio un corte al joven que le obligó a separarse de la artista: "Bueno, vamos a respetar las normas, por favor. Ponte aquí".

El concurso de los 3.000 euros consistió esta vez en jugárselos a cara a cruz entre los dos miembros del público elegidos al azar. Y el joven, eso sí, pudo abrazar a Rosalía de nuevo antes de marcharse.