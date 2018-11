La escena por la que 'Vivir sin permiso' ha recibido un aluvión de críticas

El séptimo capítulo de Vivir sin permiso no ha dejado indiferente a ninguno de sus seguidores. De hecho, los espectadores han criticado duramente (de nuevo) la serie líder de audiencia de los lunes, emitida en Telecinco.

Si hace unas semanas una oleada de comentarios en Twitter criticaba la interpretación de Àlex Monner por explotar los estereotipos de la homosexualidad con su personaje, en esta ocasión ha sido una escena concreta la que ha despertado la polémica. En ella, se ve cómo matan a un caballo (en la ficción, claro), cuyo dueño en la serie es el personaje de Monner.

Telecinco Una de las escenas de la serie.

Mientras que unos usuarios se han quejado de que es "innecesario" mostrar la muerte de un animal en la serie protagonizada por Jose Coronado, otros han argumentado que tratándose de una ficción sobre el narcotráfico en la que se ve también cómo mueren humanos, lo de menos es la escena en cuestión.

Con unos y con otros, la polémica y el debate ha estado servido en las redes sociales:

No he visto el capítulo, lo veré mañana, pero a los milennials animalistas preocupaos por lo del caballo cuando es ficción y no le ha pasao ná os ataba a un poste y que unos cuantos caballos os dieran un par de coces!😀 #VivirSinPermiso7