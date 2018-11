La estupefacta reflexión de Anabel Alonso tras la dimisión de Cospedal que llama la atención por un detalle

La actriz Anabel Alonso ha publicado un argumento muy celebrado en Twitter, ante la decisión de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal de renunciar a su puesto en la dirección del Partido Popular tras hacerse pública su reunión con el comisario José Manuel Villarejo en 2009.

De este modo, la actriz ha mostrado su estupefacción ante el argumento usado por Cospedal de que dimitía para no perjudicar al partido: "Dice que como Secretaria General de un partido tenía la obligación de reunirse con Villarejo", recuerda la intérprete, antes de preguntarse "¿pero no se reunió con Villarejo por el partido?".

"Y si era su obligación ¿Por qué dimite?", ha sentenciado la actriz, cuyas palabras tienen cerca de 3.000 'me gusta':

No lo entiendo, Dolores de Cospedal dice que como Secretaria General de un partido tenía la obligación de reunirse con Villarejo pero que dimite de su puesto en el partido para no perjudicar al partido. ¿Pero no se reunió con Villarejo por el partido?

La aparente contradicción planteada por Alonso ha generado, además, centenares de comentarios en la red social:

No lo entiendo, dimite de la dirección del partido para no perjudicarlo pero no dimite de la comisión de exteriores ni de su escaño.

No quiere perjudicar al PP pero no le importa perjudicarnos a todos representándonos.