El llamado 'caso Nadia' está cerca a su final. En unos días se conocerá la sentencia del juicio por presunta estafa contra los padres de la niña, que según la investigación exageraron la tricotiodistrofia que sufre la menor para recaudar cientos de miles de euros y vivir a costa de las donaciones.

El padre acudió a múltiples programas de televisión en los que explicó que la vida de su hija corría peligro y que necesitaba dinero para someterse a unos tratamientos muy caros. La Audiencia de Lleida sostiene que nada es cierto y él está ahora en prisión provisional.

Este martes, Marga Garau, la madre de Nadia, ha hablado por primera vez en El programa de Ana Rosa de Telecinco, en el que se han vivido momentos de tensión cuando la mujer se ha mostrado incómoda por las preguntas de la periodista.

"Espero un milagro para no entrar en la cárcel", ha admitido Marga, pese a afirmar que no hay pruebas contra ella. "Si hubiera pruebas contra mí lo entendería. Yo lo único que he hecho es estar con mi hija y cuidarla, nada más. Todo lo demás son especulaciones", ha asegurado.

"Desde que nació mi hija mi mundo se paró, mi vida la dejé apartada para vivir con ella, una niña enfermita, que es lo más cariñosa que hay. Es mi hija y me necesita, la he parido yo. Yo no he hecho daño a mi hija, ella es mi vida. Mi hija es mi vida, cojones", le ha espetado a Ana Rosa Quintana.

"Si la niña se cae, quiero estar con ella; si se despierta por la noche porque tiene miedo, quiero estar con ella; si está resfriada, quiero estar con ella; si actúa en el fin de curso, quiero estar con ella; si se disfraza por Halloween, quiero estar con ella... Le supliqué al juez que me dejara estar una puta hora con mi hija para darle un regalito que compró mi madre porque no tenía ni un puto duro", ha continuado.

"Ana Rosa, tienes que entender que esto es exagerado, es un despropósito", ha afirmado. Y la periodista ha hecho la pregunta clave: "¿Tú lo sabías o no?". "Rotundamente, no", ha zanjado la madre de Nadia.