Los Mossos investigan irregularidades en dos instituciones relacionadas con la consellera Laura Borràs

Los Mossos d'Esquadra han registrado la sede del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat y la de la Institución de las Letras Catalanas en el marco de un dispositivo para investigar una supuesta contratación irregular de varios servicios informáticos en la época en la que la actual consellera de Cultura, Laura Borràs, dirigía la ILC.

Según ha informado la Cadena Ser y han confirmado a Efe fuentes de la investigación, agentes de la policía catalana se han personado a primera hora de la mañana en ambas sedes para buscar información vinculada con esta investigación, que se mantiene bajo secreto de actuaciones.

En la operación, los investigadores indagan supuestos contratos irregulares para desarrollar páginas web oficiales. Los Mossos estarían investigando, por orden de un juzgado, si los trabajos a realizar fueron troceados en varios contratos para eludir la convocatoria de un concurso público.

Las fuentes consultadas por Efe han desvinculado la operación con la investigación al CTTI por su papel durante el 1-O, por el que este centro ya fue objeto de varios registros por parte de la Guardia Civil en los días previos y posteriores al referéndum ilegal.

La Institución de las Letras Catalanas estuvo dirigida desde 2013 por la ahora consellera de Cultura catalana, Laura Borràs.

Borràs ha asegurado que pondrá "todos los medios para aclarar hasta la última cuestión" y que se siente orgullosa de la labor hecha al frente de la institución durante cinco años, una labor "determinada, honesta y transparente" y un trabajo "que ha puesto el acento también en el ámbito digital".

"Mirar de generar sombras sobre esta labor me entristece y en cierta manera me rebela, pero no tengo nada que esconder", ha aseverado.