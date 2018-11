El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha anunciado este martes que su formación va a presentar en el Congreso una iniciativa para pedir que el Rey Juan Carlos I deje de cobrar una asignación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, si en su "tiempo libre" va a reunirse con "dictadores" y "sátrapas saudíes".

"Si no actúa como representante de los españoles, a lo mejor no deberíamos pagarle un salario tan abultado", ha afirmado en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, tras tachar de "vergüenza" que el Rey emérito se fotografiara "sonriente y afable", hablando con el príncipe heredero saudí Mohamed bin Salmán, al que la CIA acusa de ordenar el asesinato del periodista Yamal Jashogi.

#CrownPrince met with former King of #Spain, and #CrownPrince of #Dubai on the sidelines on of the final round of the World Formula 1 championship in #AbuDhabiGP#F1pic.twitter.com/BzOYpwamaI