Samuel L. Jackson se cachondea de un tuitero que intentó que le cerraran la cuenta

Samuel L. Jackson es conocido por la cantidad de palabrotas que es capaz de decir. Es su seña de identidad. Tanto es así, que incluso ha dado clases sobre cómo ser tan malhablado como él.

Pero ha sido una publicación con muy pocas de ellas la que han querido utilizar en su contra.

Un tuitero desconocido ha denunciado un tuit del actor en el que no había apenas palabrotas en un intento de que Twitter le cerrara la cuenta. En el tuit insultaba a Trump a cuenta del muro con México.

Este es el tuit denunciado:

Why is that Hemorrhoid threatening to shut down the Government over a Wall budget? What happened to "and Mexico is gonna pay for it"??!!#ineversaidthat#yesthefuckyoudidmotherfucker