Un tuitero pide fotos de los "suelos de España" y desata el cachondeo en la red

Quien no se divierte en Twitter es porque no quiere. Y si no te lo crees, echa un ojo a uno de los últimos virales que está arrancando auténticas carcajadas a los usuarios de la red social.

Víctor Hurtado pidió a sus seguidores que compartiesen una foto del suelo de sus casas. "Conozcamos los suelos de España", propuso el usuario que promovió la recopilación.

Estoy pensando que sería realmente maravilloso que hiciéramos un hilo de colaborativo de los suelos de nuestras casa. CONTESTAD A ESTE TUIT CON UNA FOTO DEL SUELO DE VUESTRA CASA. Conozcamos los suelos de España. pic.twitter.com/pB404bCcYC — Victør Hurtadø (@victor_hurtado) 25 de noviembre de 2018

Un día después, la publicación acumula más 1.600 me gusta y ha generado más de 500 comentarios. Una gran parte de las respuestas son las fotos de lo que otros usuarios ven habitualmente bajo sus pies, pero también ha habido mucho espacio para el cachondeo.

Muchos se han sorprendido al descubrir los dibujos de las baldosas y se han lanzado a bromear sobre ellos. La iniciativa ha tenido tanto éxito, que el instigador ya ha anunciado los siguientes retos: "Para la próxima edición vamos a hacer gotelés de España y colchas horribles de la cama de tus padres".

Esta es una pequeña selección de la primera edición de "los suelos de España". Si quieres ver la recopilación completa, la encontrarás aquí.

Porque estoy viviendo en casa de mis tíos por ahora pic.twitter.com/WAIB2l0x2o — rama de menta (@mintarrass) 27 de noviembre de 2018

me parece tan surrealista estar haciendo esto JAJAJA pic.twitter.com/VYmcbpRCpu — maría; (@soulfrommars_) 25 de noviembre de 2018

No lo he podido evitar 🤗 pic.twitter.com/r2NpSlIOx7 — Sophia Martinelli (@SoModenna) 26 de noviembre de 2018

Si te fijas bien, en la primera foto se puede apreciar la cara de un tigre con la boca abierta. pic.twitter.com/nODX4j4RSw — ⛧DEMON OF THE FALL⛧ (@xdeathdeliriumx) 26 de noviembre de 2018

Yo veo al puto Mufasa, remake es azulejo. Pura fantasía. Buenos suelos. pic.twitter.com/amqQKsZtvM — Victør Hurtadø (@victor_hurtado) 26 de noviembre de 2018

Yo veo un caballo o un unicornio pic.twitter.com/xoodo2YcWe — BeefBeefRichie (@riotlifeoneshot) 26 de noviembre de 2018

Yo he visto una cara y luego han aparecido cuerpo y extremidades, omg pic.twitter.com/xdKqC2jfpa — Armónica (@StaWeatherfield) 26 de noviembre de 2018

Por aquí también tenemos el azoolejo subrayo zoo pic.twitter.com/iISNkzdH0N — gelin (@angelinmatesanz) 26 de noviembre de 2018

ME CAGO EN LA VIRGEN. Tienes el mismo Mufasa de @xdeathdeliriumx. pic.twitter.com/09GnAzn4Vs — Victør Hurtadø (@victor_hurtado) 26 de noviembre de 2018

Yo veo a la chica que decía antes pic.twitter.com/K5cbChqoPQ — Lord Asmodai (@LordAsmodai) 26 de noviembre de 2018

Suelo de moqueta 😏 (nadie tiene eso eh) pic.twitter.com/qsN6quSmgh — margo (@Mariia0609) 26 de noviembre de 2018

Espero que le hayas puesto nombre a la familia de ácaros que viven contigo. 😂 pic.twitter.com/9fzr9xwpEa — Victør Hurtadø (@victor_hurtado) 26 de noviembre de 2018

Mis zapatillas se camuflan en mi suelo pic.twitter.com/fHjgksuDpI — Yuuki-chan 11.11.18 (@YuukisobaDeSoja) 25 de noviembre de 2018

Quieres flipar? Yo tengo un rostro pic.twitter.com/CVncwBXT1q — Kris 😎 (@ConKdeKris) 27 de noviembre de 2018

A mí si no me lo dibujas no veo las caras de Bélmez... pic.twitter.com/dg0ou2zeN5 — Victør Hurtadø (@victor_hurtado) 27 de noviembre de 2018