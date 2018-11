La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha afirmado este martes que la ha herido "muchísimo" el suicidio este lunes de una vecina del distrito de Chamberí cuando iba a ser desahuciada, y ha añadido: "No quiero que vuelva a pasar".

"Me ha afectado muchísimo que una persona de sesenta y tantos años, que no parece que tuviera familia, ante la desesperación de ver que le llega un desahucio, se le impulsara su situación de depresión o lo que fuera y muriera", ha declarado la regidora en el Pleno municipal.

Carmena ha recordado que "hace mucho" el Ayuntamiento pidió a los juzgados que, "antes de desahuciar a una persona", se diera aviso de los recursos sociales disponibles, y se ha comprometido a hacer "todo lo posible" porque esto se convierta en un modo de proceder habitual.

"Si a esta persona, en el mismo momento del desahucio, se le hubiese dicho que (...) el Ayuntamiento no deja a nadie en la calle, probablemente esta persona estuviera viva", ha lamentado la alcaldesa.

Sra. Carmena, antes de juzgar un tema tan sensible como un suicidio, infórmese. Esta mujer sí acudió al Ayto por lo que, en lugar de echar balones fuera, deberíamos reflexionar todos sobre lo ocurrido para evitar que vuelva a suceder. pic.twitter.com/T12TfbFRt2

Después del pleno, la portavoz de Ciudadanos en el Consistorio madrileño ha recordado a Carmena en su cuenta de Twitter que la mujer sí acudió a los servicios sociales del Ayuntamiento en una ocasión al no poder pagar el alquiler, pero no volvió después de que le indicasen que debía empadronarse para solicitar ayudas.

"Antes de juzgar un tema tan sensible como un suicidio, infórmese", ha escrito en la red social Villacís, que ha pedido que se haga una reflexión sobre lo ocurrido "para evitar que vuelva a suceder", en lugar, ha dicho, "de echar balones fuera".

Carmena también ha reaccionado tras el pleno en su cuenta de Twitter, donde ha lanzado la propuesta de que se produzca una moratoria sobre los precios de los alquileres. "Las administraciones competentes encontrarán en Madrid toda la colaboración para atajar un problema que no puede esperar más", ha indicado.

Me ha afectado muchísimo el suicidio de la vecina de Chamberí que iba a ser desahuciada. Proponemos una moratoria sobre los precios de los alquileres. Las administraciones competentes encontrarán en @MADRID toda la colaboración para atajar un problema que no puede esperar más.

El mensaje de Carmena, que en pocas horas tiene cerca de 4.000 'me gusta', ha abierto un intenso debate en la red social con centenares de comentarios

