El vídeo que ha dejado a Aitana con esta cara

Aitana ha visitado Lo Siguiente de RTVE y ha dejado momentazos memorables para cualquier fan de OT. Pero el propio espacio llevaba preparado su "viral del día" y no ha decepcionado.

Sus entrevistadoras le han puesto un vídeo familiar de su infancia y se le ha quedado una cara... Ha pasado por la fase "me hace gracia" y luego ha derivado en la vergüenza y hasta en la nostalgia.

Aquí tienes la actuación completa:

La cantante ha explicado que tendría "unos 12 años" cuando su familia la grabó mientras cantaba We Are The World. Ha explicado que todos en su familia, incluida ella, se dieron cuenta de que cantaba bien gracias a esta canción.

Aitana también se ha reído de su inglés cuando era pequeña. En otro momento del programa, ha dejado una de esas contestaciones espontáneas tan típicas de ella, revelando de paso qué desayuna...

Y además no ha dudado en mojarse sobre OT 2018 y ha revelado su favorita (y no sorprende):

También ha dejado un momento muy tierno al conectar en directo con Noemí Galera, la directora de la Academia de OT. Ambas han asegurado que se les cae la baba con la otra y que se echan de menos.