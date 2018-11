La insólita medida en la Puerta del Sol ante la llegada del presidente chino

El presidente chino Xi Jinping sigue de visita oficial por España y ha propiciado una situación inesperada, según informa laSexta.

El máximo mandatario pasará con su comitiva por la Puerta del Sol para ir a visitar la Casa de la Villa, donde la alcaldesa Manuela Carmena le dará las llaves de la ciudad.

Es por esto que los agentes de la brigada provincial acudieron a la Puerta del Sol para pedirle al señor que se suele disfrazar de Winnie The Pooh que no lo hiciese. ¿El motivo? No ofender al presidente chino.

El famoso oso fue censurado en China tras los numerosos memes que lo comparaban a Xi Jinping por su forma de andar.

Este meme del presidente chino y el entonces presidente Obama se hizo viral.