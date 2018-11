La vaca monstruosa que arrasa en redes sociales

Una gigantesca vaca ha conquistado las redes sociales a golpe de meme gracias a una foto en la que se aprecia de manera exagerada sus casi dos metros de altura entre vacas de tamaño normal.

Knickers mide 1,94 metros, vive en Australia y, según la BBC, en realidad es de sexo masculino. Pertenece a la raza Holstein Friesian, que destaca por su buena leche y carne y su gran adaptabilidad, pero desde luego no su tamaño, y tiene ya siete años.

Por su monstruoso tamaño (una rareza de la naturaleza), Knickers se ha librado de ser sacrificada y se dedica a dirigir a otras de su especie. Cuando su propietario la subastó en octubre, ninguna ganadería la quiso porque no cabe en ningún matadero.

Así que Knickers vive ahora en un rancho del lago Preston, a más de 130 km de Perth (oeste de Australia). Su papel es el de un animal esterilizado que sirve de guía del ganado.

Su dueño asegura que no ha sometido al animal a ningún tipo de operación ni tratamiento y no padece enfermedades. Simplemente es gigantesca, aunque no lo suficiente para batir el récord mundial de Bellino, que cuando fue sacrificado en Italia en 2010 superaba los dos metros.

Una foto de Knickers se ha vuelto viral y carne de meme en redes:

Cuando eres el único repetidor de la clase pic.twitter.com/s0ywxhGtth — Mascarpone🌀 (@mascarporno) 28 de noviembre de 2018

Cuando te sentaban en la mesa de los niños en las celebraciones familiares aunque ya eras adolescente. pic.twitter.com/CxiSr3KpRE — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) 28 de noviembre de 2018

Cuando tienes figuras del Belén de diferentes tiendas pic.twitter.com/cURPSJm8MS — JAMÓN IBÉRICO (@aroquesihombre) 28 de noviembre de 2018