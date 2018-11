"Suerte de que no los denuncie": un padre destapa la práctica deshonesta en algunos colegios

El guionista y escritor Eloy Baztarrica ha denunciado a través de Twitter lo que él considera una "práctica deshonesta" que se utiliza en los colegios y afirma que es "alarmante que se permita".

Según explica, la Editorial Bayard ha ido muchas veces al centro en el que se estudia su hijo a contar "una milonga" a los niños. "Les dan un fascículo que trae un librito, unos juegos y un contrato. Tienes que suscribirte y pagar una mensualidad. Si no te suscribes tienes que devolver lo que te dan", señala antes de afirmar: "Pues una mierda para ellos. Mi hija se lo queda".

Baztarrica subraya que su hijo llega "emocionado" del colegio, contando "las bondades de la suscripción" y pidiéndole que firme. "Ahora soy yo el que tiene que quitarle la idea de la cabeza", se lamenta.

En su opinión, hay al menos tres puntos denunciables en esta práctica: interrumpir clases para vender, vender cosas a niños de 7 años sin el consentimiento de sus padre y darles un material que cuesta dinero y hacerles responsables de ello.

"Pues mis hijos van a hacer esto a partir de ahora: Se van a quedar todo lo que les den. OJALÁ TODOS HAGÁIS LO MISMO A PARTIR DE AHORA. Les voy a mandar una nota en la agenda diciendo que si quieren venderme algo que me llamen a mi número. Y si quieren recuperar las cosas, demasiado tarde, se lo han entregado a un menor de siete años. Que no esperen que yo me haga responsable de ello. Suerte de que no los denuncie", advierte.

Para Baztarrica "está bien que se fomente la lectura a los niños, pero para eso están los profesores y sus padres". "No tiene que venir una empresa externa A sacarnos las perras A UN COLEGIO PÚBLICO. Mis hijos tienen, literalmente, una biblioteca en su habitación", recuerda.

