Un joven pide consejo sobre mujeres a sus padres y le contestan con un WhatsApp tan memorable que pasará a la historia

Alberto tiene problemas con una chica y sus padres no le ayudan. Nada. Pero nada de nada. Por eso, el joven ha compartido en redes sociales una captura de pantalla de la última conversación de WhatsApp con sus progenitores sobre el tema y está arrasando porque los consejos de "papá" y "mamá" son absolutamente memorables.

"Mamá, quiero a una chica pero ella no quiere ni verme", escribe el hijo, con total franqueza. Pero la respuesta de la madre ya hace imaginar que la conversación no va a ser la habitual: "¿Qué dices? ¿Ya has fumado porros?"

El joven se defiende y busca empatía, pero la madre sigue con su actitud. "Normal, a mí me toca aguantarte y quererte pero de verdad que compadezco a la pobre chica con la que acabes", le escribe. Amor de madre, que no acaba ahí: "Habla con papá que yo estoy viendo una serie".

La conversación con el padre no mejora. "Papá, estoy triste y mamá me ha dicho que me animes tú", lo intenta el chaval. La respuesta de su progenitor hace albergar alguna esperanza: "¿Qué te pasa?". Las cosas, sin embargo, se tuercen pronto. Cuando el joven cuenta su problemático con la chica que no quiere ni verle, la respuesta del padre es un lacónico "normal".

"Es que si un día nos presentas a tu novia, en vez de alegrarnos pensaremos pobrecita". El padre juega fuerte. Y todavía tenía un as en la manga cuando su hijo le pregunta directamente si fue un accidente. "Papá, ¿fui un accidente o algo? Siempre me estás vacilando y estoy harto ya?", pregunta.

"Yo quería una niña. Por cierto, baja a hacer la cena que mamá y yo estamos viendo una serie". Eso es apoyo paterno y lo demás son tonterías.

La divertida conversación tiene ya más de 1.000 retuits y supera los 3.000 'me gusta'.