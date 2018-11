El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha cargado con dureza contera el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, tras su comentario en un acto en la Universidad Complutense de Madrid sobre el exterminio masivo de nativos americanos en los siglos XVIII y XIX.

De este modo, Borrell ha afirmado que los Estados Unidos de América tienen mayor nivel de integración política "primero, porque tienen el mismo idioma todos, y segundo, porque tienen muy poca historia detrás".

"De vergüenza en vergüenza", ha afirmado tajante Echenique, en un mensaje que en pocas horas tiene cerca de 2.000 'me gusta':

El mensaje de Echenique ha abierto, además, un intenso debate en la red social con medio millar de comentarios:

Yesterday Spanish Foreign Minister Josep Borrell said this about United States' pre-independence history: "The only thing that they had done was kill 4 Indians".



"KILL 4 INDIANS"



What a cruel, racist, denialist, and pathetic way to describe a genocide. pic.twitter.com/o6rb7UZInm