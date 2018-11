50.000 firmas para que no maten al personaje más inesperado de 'The Walking Dead'

The Walking Dead no es Juego de Tronos pero tampoco es que se corte a la hora de matar personajes. Pero los fans se han movilizado como nunca por uno solo, y seguramente no es el que imaginas.

Esta novena temporada es la última del protagonista, Rick Grimes, ya que su actor, Andrew Lincoln, deja la serie. Su lugar como mano derecha del nuevo personaje principal, Daryl (Norman Reedus), lo ha ocupado Dog, un pastor alemán que se ha convertido en uno de los favoritos de los fans.

El problema es que muchos temen que la serie mate al can. hasta el punto de que varios seguidores se organizaron en un movimiento y amenazaron con boicotear The Walking Dead si Dog moría.

Ahora han ido más allá. Un fan, aterrado ante la perspectiva de perder al peludo, ha recogido 50.000 firmas para que Dog permanezca hasta el final de la ficción de la AMC, según cuenta SensaCine.

"Soy un gran fan de The Walking Dead (...), es una mirada muy interesante al comportamiento humano si las reglas de la sociedad fueran descartadas tras un gran desastre. Y ha ocurrido algo genial: ¡un perrete se ha unido al reparto! Pero me da miedo que pueda morir en el duro mundo de la serie", comienza.

El autor continúa describiendo al personaje: "El perro es el compañero de Daryl y es puramente adorable. Su nombre es Perro y parece el sustituto de Rick Grimes, que ya no está. Daryl y Rick eran casi como hermanos y unos líderes increíbles y sería demasiado perder también a Perro".

"Dog es un pastor alemán y me encanta. ¡Por favor, uníos a mí para pedir a los guionistas que lo mantengan!", suplica a los internautas. Está a punto de lograr su objetivo.