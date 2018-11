Christian Gálvez relata su peor momento por una traición: "Me dejó daños psicológicos"

Christian Gálvez, presentador de Pasapalabra en Telecinco, vive un momento dulce. Su programa va viento en popa y acaba de presentar un nuevo libro, titulado Gioconda descodificada. Pero no siempre todo fue tan bonito.

Él mismo ha relatado en la revista Lecturascómo fueron sus peores momentos profesionales. Aunque no ha querido contar cuándo ni dónde ocurrió, Gálvez ha explicado que esa mala experiencia laboral por una "traición" le llegó incluso a provocar daños psicológicos.

"No voy a desvelar quién fue porque no quiero involucrar a una tercera persona, a la que no le daría publicidad ni para bien no para mal", asegura mientras subrayaba que quien se lo hizo ya "está perdonado".

"En la tele, si cometes un error, asumes que lo has hecho mal y pides perdón. Pero cuando lo haces bien, y sabes que la gente se aprovecha de una circunstancia pasajera, es injusto. De aquello aprendí, me hizo mejor profesional y mejor persona", prosigue.

Gálvez admite que "por supuesto, queda un daño colateral psicológico y hay que arreglarlo. Y ya está arreglado".

El presentador aprovecha la entrevista para aclarar que ahora mismo no cambiaría su trabajo en Pasapalabra pero que sí lo compaginaría con otros proyectos. Me gustaría volver al directo y a los talents, o un programa de ciencia. Estoy muy agradecido al programa que me permitió crear una familia", concluye.