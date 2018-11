El alegato de Jorge Javier contra los críticos de 'GH VIP' que se le vuelve en contra

Esta edición de Gran Hermano VIP ha sido la más escandalosa, entre acusaciones de tongo, de reírse de la audiencia, de sexismo, racismo y acoso a la favorita del público, Miriam Saavedra.

Jorge Javier Vázquez también es blanco de las críticas por la tirria que muchos perciben que le tiene a la concursante también y el favoritismo que profesa hacia el polémico Suso.

El presentador se ha dirigido a los que cargan contra el programa con un mensaje: "Hay que seguir viendo Gran Hermano VIP como un programa de televisión cuyo único afán es entretener".

Jorge Javier: "Hay que seguir viendo Gran Hermano VIP como un programa de televisión cuyo único afán es entretener" #GHVIPGala12pic.twitter.com/jwFJLSbYx7 — Gran Hermano (@ghoficial) 29 de noviembre de 2018

Pero cuando la cuenta oficial de Gran Hermano ha compartido la frase, se le ha vuelto en contra. Cientos de personas han aprovechado para señalar todo lo que les parece que hace el programa en contra de esa idea del entretenimiento.

He visto y disfrutado de todas las ediciones de GH, VIP y no VIP y nunca ví tanta preferencia descarada por alguien. Eso es lo que aburre soberanamente. Es cansado ver como dais bombo y platillo al show de dos cuando son muchos más los concursantes. — Objetivo GH (@ObjetivoG) 29 de noviembre de 2018

pues sí tienes razón ,por eso mismo deberíais haber echado a SUSO no se merece estar ahí por lo que dijo.¿porque a OMAR se le nominó directamente,cuando lo de SUSO fue mucho peor? — LUCIA RUIZ (@33_lucia) 29 de noviembre de 2018

Entretener no significa consentir acoso, machismo, racismo, manipulacion, machacar, trampas, faltar el respeto, juego sucio, etc etc. #SomosLaAudiencia29N — Cristina González (@CristynnaGC) 29 de noviembre de 2018

Veremos el programa como queramos nosotros, no como nos diga este personaje — Raquel García (@mrdelamo) 30 de noviembre de 2018

Respeta a la gente q lo ve. Vivis de nosotros... — anothergirl (@chichichichi229) 29 de noviembre de 2018

Cuando se intenta engañar al espectador ya no es para entretener al espectador sino para sacae dinero acosta del público — Mari Mar (@Marimar_Jmnz) 29 de noviembre de 2018

SIEMPRE he disfrutado de gh, Por eso cuando hacéis Manipulaciones, Favoritismos... Los verdaderos fans de GH SUFRIMOS! Sufrimos porque somos conscientes de que Mercedes Milá no volverá a poner orden! Y si por ello tenemos que dejar de ver el programa... #SomosLaAudiencia29N — #RepescaVerdeliss (@hablamosdegh_) 29 de noviembre de 2018

#SomosLaAudiencia29 Pues entonces Machismo, Vejaciones, Insultos, Xenofobia, Ayuditas, Chivatazos, Trampas etc. estan de sobra. NO MIRES PARA OTRO LADO. — Un Gato mas (@Dark_Lid) 29 de noviembre de 2018

Cuando el presentador y programa más de una vez faltan el respeto a algunos concursantes y a los espectadores, cuando tapan las malas actitudes de otros, cuando permiten situaciones intolerables...no nos entretenemos sino que nos cabreamos. Entendedlo #SomosLaAudiencia29 — Désirée Sanz👭 🍏🏋️‍♀️📝🎗 (@DesireeSanz) 29 de noviembre de 2018

Es dificil entrener bien cuando en las galas vemos un programa diferente al que vemos en el 24h. A mi me gusta y me entretiene el fútbol, pero cuando el arbitro nos roba un partido también me enfado. — Controle a su marido, señora. (@KarenPageGH) 29 de noviembre de 2018

Lo dije el primer día que queríamos un presentador imparcial y que se implique en gh al 100% cosa que no pasa y encima se mete con la audiencia?? Pero esto que es?? Y porque la gente no puede aplaudir o abuchear cuando le da la gana!! #SomosLaAudiencia29#SomosLaAudiencia29N — trebole🌪🐨 (@treboleblue) 30 de noviembre de 2018

La autocrítica debería empezar por uno mismo y no siempre exigiendolo a la audiencia porque no os guste que enseñemos videos o comentarios de concursantes que quereis tapar. Y sobre todo viendo como se ataca a unos y se permite y como se defiende a otros. — Srta GHVIP (@SrtaGH_VIP) 29 de noviembre de 2018

Si no manipularais las cosas, la gente no se enfadaria, el enfado lleva a la indignación y de la indignación surgen todo tipo de sentimientos negativos... no deis más lecciones....lo que tenéis q ser es transparentes e imparciales, cosa q no habéis sido. — Su Gar (@Sugare63) 29 de noviembre de 2018

Cuando no se hace bien las cosas nosotros como fieles seguidores del formato tenemos derecho a opinar...jamás pensé que utilizaría la frase de @hoyosmoni...@ghoficial esto es una dictadura ? — Rosa (@Rosa98nsi) 29 de noviembre de 2018

Pues empezando por el presentador que tendría que ser imparcial. Me han entretenido tres concursantes el resto no. Los vídeos selectivos a favor de unos si y otros no, no es entretenimiento. Y claro que dejaré de ver Gran Hermano en cuanto salga Miriam con el maletín — Jessi (@jessi_kasti) 29 de noviembre de 2018

Si GH fuese sólo un programa más como toda la mierda que presentas, te daría la razón, la diferencia es que GH es NUESTRO programa y es diferente a los demás y si no fuese por la gente que nos enfadamos y lo vivimos tan intensamente, tú no estarías presentándolo — 𝙣𝙚𝙤𝙗𝙜𝙖𝙮 (@formulagay) 30 de noviembre de 2018

Lo mismo tiene que ser un programa con un presentador neutral y respetar el 24 h sin censura y castigando a quién incumplan con las reglas. Vosotros habéis dañado un programa que era estupendo. No lo pongan como si fuera la audiencia que lo a hecho. — Ⓜ️🅰️SSℹEL (@Massiel43510560) 29 de noviembre de 2018

Cuando dejéis de manipular y consentir bullying y demás nosotros haremos las cosas correctamente, si seguimos viendo vuestros actos es totalmente entendible que NO queremos ser engañados — saan🌸 (@Saansaanchez7) 29 de noviembre de 2018

entretenimiento es q las cosas en la casa vayan evolucionando,q no haya un grupo mayoritario en contra de una persona, q no haya machismo, q no haya racismo, lo q habéis permitido no es entretenimiento, y si la gente se ha quedado es x Miriam, en mi caso solo x twitter — María (@Calleja4Mara) 29 de noviembre de 2018

Un concurso desvirtuado. Dejo de verlo porque no puedo con la ordinariez de los que ya se asoman como ganadores. — Cara (@Silviapadron6) 29 de noviembre de 2018

Yo hacia mucho q no veía GH, y la verdad q no me quedan ganas de volver a verlo, no se ve en las galas lo q de verdad ocurre, lo solapan todo y favoreciendo a quien mejor les caiga, no hay entrevista decente para él q sale,ni un vídeo de su paso por la casa. Una decepción total. — Mishae (@_mishae_) 30 de noviembre de 2018