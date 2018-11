El cabreo de una concursante de 'OT 2018' por lo que le hicieron momentos antes de su actuación

La gala 10 de Operación Triunfo 2018 pasará a la historia por el momento protagonizado por María —expulsada por la audiencia— y su novio, que comentó que lo primero que iba a hacer cuando saliera de la Academia era "follar".

Pero esta no fue la única polémica. Alba Reche, una de las favoritas —aunque fue nominada y salvada por los profesores— ha mostrado su cabreo por el vídeo que pusieron de su semana momentos antes de actuar.

"A mí se me hizo raro los vídeos de mierda de antes de la actuaciones, lo siento quien los haga pero...", aseguró visiblemente enfadada.

"Se hace un repaso de la semana y tú se la ibas a dedicar a alguien, y la gente que hace los vídeos pensó que esto formaba parte de la semana", dijo Noemí Galera, directora de la Academia, que cada jueves repasa la actuaciones de la gala junto con Manu Guix.

"Llorar dos segundos no ha sido mi semana. Estar preocupada dos minutos no ha sido mi semana. Y no es justo. No estoy orgullosa de lo que hice ayer, pero lo hice lo mejor posible en las condiciones que estaba, así que no me voy a pedir más de lo que puedo dar", aseguró la triunfita.

Galera por su parte trató de quitarle hierro al asunto: "No os olvidéis que no están inventando nada, lo que ponen es lo que ha pasado, otra cosa es el criterio a la hora de escoger. Podrás estar de acuerdo o no, y me parece muy bien que lo digas además".