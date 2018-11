El Parlamento británico debatirá cinco días el acuerdo del Brexit

La Cámara de los Comunes británica debatirá durante cinco días, a partir del 4 de diciembre, el acuerdo del Brexit acordado por el Gobierno con la UE, antes de que sea votado el 11 de diciembre, según ha confirmado este jueves el Parlamento.

Los diputados podrán presentar enmiendas al texto de la moción que planteará el Ejecutivo de la primera ministra Theresa May, en la que conmina a la Cámara a respaldar el pacto consensuado con Bruselas.

El presidente de los Comunes, John Bercow, escogerá seis enmiendas del conjunto presentado por los parlamentarios, que se votarán individualmente antes de proceder a la votación del texto final.

Aunque aún se desconoce el contenido de la moción gubernamental sobre el acuerdo, la primera ministra ha prometido a los diputados que la votación será "significativa".

El Partido Laborista, principal de la oposición, ha tramitado ya una enmienda, donde pide a los Comunes que rechacen el acuerdo de May porque "no ofrece una unión aduanera permanente ni un acuerdo fuerte de mercado único" y "no protege los derechos laborales ni estándares medioambientales", entre otras cosas.

También insta a los diputados a evitar "que el Reino Unido deje la UE sin un acuerdo de salida" y a "mantener todas las opciones" abiertas para evitar un Brexit duro o basado en el pacto negociado por la dirigente conservadora.

El líder laborista, Jeremy Corbyn, ha reiterado que su partido "rechazará el acuerdo de Brexit chapucero de Theresa May, que pone en riesgo los empleos, los derechos y la forma de vida de la gente".

"Hay otro acuerdo sensato que podría obtener el apoyo del Parlamento, basado en una amplia unión aduanera, con voz en futuros acuerdos comerciales, y un sólido acuerdo sobre el mercado único que proteja los derechos laborales y las salvaguardas medioambientales y nos ayude a reconstruir nuestra economía y expandir nuestros servicios públicos", ha declarado a través de un comunicado.

Los laboristas habían indicado anteriormente que, si el acuerdo es rechazado y no consiguen su primer objetivo de celebrar elecciones anticipadas, podrían apoyar la convocatoria de un nuevo referéndum, algo a lo que antes se oponía la cúpula del partido.