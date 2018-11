La protagonista de este meme ha hablado por primera vez, y no estaba pensando lo que todos creíamos

Es uno de los memes más utilizados de la historia y seguro que lo has visto mil veces.

Lo recordarás por la cara de la protagonista. No, no estamos hablando de la imagen del chico que mira a otra cuando pasea por la calle junto a su novia. Hablamos del otro. De este:

TWITTER Meme

El rostro de la chica se convirtió en un síntoma del desagrado que nos provoca a todos que alguien nos hable demasiado cerca, pero un periódico ha dado con la chica y resulta que por su mente no estaba pasando nada de eso.

La protagonista es Lucia Gorman, una chica de 18 años que está sorprendida por el éxito que ha tenido la imagen, tomada durante una noche de fiesta en una discoteca. Gorman ha explicado al periódico británico Unilad que no recuerda muy bien qué es lo que pasaba por su cabeza mientras el chico, uno de sus compañeros de clase, le hablaba al oído.

Pero ha dado una pista: ""Toda mi familia, al ver la foto, dijo que es mi típica expresión de cuando algo que que me dicen me da absolutamente igual".

"No puedo recordar lo que me estaba contando, pero por mi cara podría decir que hubiera dado igual que me hubiera estado hablando de mascotas, de música electrónica o del Brexit, ¡habría desconectado de cualquier manera! ¡Quería estar en mi cama!"-