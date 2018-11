Bertín Osborne se ha colado en los hogares —y ha invitado al suyo— a multitud de figuras de todos los ámbitos (la política, la cultura, la televisión, la farándula...) en las múltiples versiones de su programa: primero En la tuya o en la míaen La 1 y después en Mi casa es la tuya y Mi casa es la vuestra, ambas en Telecinco.

Sin embargo, como ha reconocido en una entrevista en Qué me dices con motivo de su último disco,Yo debí enamorarme de tu madre, hay un famoso al que le encantaría entrevistar pero que se le resiste.

"Julio sin duda", ha confesado en referencia al cantante Julio Iglesias. "Es el personaje más atractivo para hacer pero es que no quiere. Me llamó por teléfono y me dijo que soy un cabrón y que seguro que le iba a sacar cosas que no quería contar". "Además me emborrachas seguro", ha recordado que le dijo en esa conversación.

"Me joroba muchísimo porque probablemente le iba a hacer el programa más bonito y él creo que le debe a España hacer un programa de verdad importante, de dos horas y media charlando de su vida", ha asegurado Osborne.

El presentador sí ha logrado entrevistar a otras personas de su entorno, como a su hijo Julio José o a Tamara Falcó, hija de Isabel Preysler, que le abrió las puertas de Villa Meona.