Ciudadanos pide "llenar las urnas" para acabar con la "pesadilla" de otro gobierno socialista en Andalucía

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y el candidato a la Junta de Andalucía, Juan Marín, han animado a llenar las urnas el domingo para acabar con la "pesadilla" de otro gobierno socialista en el último día de campaña electoral.

"No me gustaría que por un puñado de votos tengan que seguir gobernando los mismos. Un solo escaño puede cambiar el futuro en Andalucía", ha reiterado Rivera en este último acto electoral, que se ha celebrado en el parque de los Príncipes.

Ante más de 3.000 personas, Rivera y Marín han hecho un último esfuerzo para que nadie se quede en casa el domingo porque Cs, ha dicho el presidente del partido, ya no se conforma con crecer sino que quiere "dar la vuelta a la tortilla".

Tiendo la mano a todos los ciudadanos que creen en la igualdad y la unión entre españoles. Esta es vuestra casa. Juntos vamos a reconstruir un nuevo proyecto nacional . #AhoraSíVotaCiudadanos🍊 pic.twitter.com/dF1vFSORVj — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 30 de noviembre de 2018

Si con nueve escaños en el Parlamento andaluz han conseguido bajar el IRPF, suprimir el impuesto de sucesiones y "mandar a casa a Cháves y Griñán", con un partido ganador pueden poner en marcha las cosas que necesita Andalucía "como agua de mayo: regeneración, igualdad y reformas".

Quieren además "dar una lección en las urnas a los de los ERE y a los de la Gürtel", ha recalcado Rivera.

En este último empujón por sumar, Rivera también ha tendido la mano a los andaluces que durante muchos años han votado al PSOE, pero ahora "han dicho basta" y ya no compran a Pedro Sánchez "sus ocurrencias ni sus pactos con los separatistas" y también ha abierto su partido a los votantes del PP que están "hartos de perder".

Hay millones de andaluces que quieren cambiar 40 años de monopolio del PSOE y de tomarnos el pelo a todos Juan Marín

Juan Marín ha insistido igualmente en que los andaluces tienen que acudir "en masa" a votar ante "una oportunidad que no se va a volver a repetir".

"El partido solo se acaba cuando el árbitro pita el final y eso será a las ocho de la tarde del próximo domingo. Hasta entonces, dejaos hasta la última gota de sudor y sangre", ha dicho Marín, que cree que "hay millones de andaluces que quieren cambiar 40 años de monopolio del PSOE y de tomarnos el pelo a todos".

Está convencido de que Ciudadanos está "a un punto" de conseguir ese cambio y que eso podría suponer en las ocho provincias andaluzas entre 5 y 6 escaños "para acabar con la pesadilla de Díaz, Chaves y Griñán".

Este domingo vamos a conseguir el cambio para Andalucía en las urnas. Salgamos a votar en masa y llenemos las urnas de ilusión. Ahora sí, vota a @CiudadanosCs y ganemos el futuro juntos. #AhoraSíVotaCiudadanospic.twitter.com/ZL3hgwSKEz — Juan Marín (@JuanMarin_Cs) 30 de noviembre de 2018

Marín ha rechazado "hacer ninguna promesa, como hacen otros" pero ha garantizado que va "a trabajar con humildad y honestidad, a mirar a los ojos a los andaluces y ponerlos en el centro de las decisiones de los próximos cuatro años cuando Ciudadanos lidere el gobierno".

También ha pedido ese "último esfuerzo" la líder catalana de Cs, Inés Arrimadas, para poder tener el domingo un gobierno que mire más por los andaluces y que sea "honesto, honrado y tenga experiencia de gestión" como Juan Marín.

Involucrada hasta el final en esta campaña, Arrimadas ha llamado a defender a los andaluces en todas partes, en Madrid, en Andalucía y en Bruselas, algo que el PSOE "no ha hecho nunca", ha reprochado.

Como jefa de la oposición en Cataluña, ha criticado a los socialistas por no levantarse cuando sus socios independentistas llaman "bestias taradas" al resto de españoles y tildan de "colonizadores lingüísticos" a los andaluces que emigraron a otras partes del país.

📽 @InesArrimadas "Un 1% más de voto puede suponer 5 escaños más que permitan que lideremos un cambio en Andalucía. EL #2D votad por vuestros padres, abuelos e hijos. ¡Ahora sí lo vamos a conseguir!" #AhoraSíVotaCiudadanospic.twitter.com/AS0spynbIw — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 30 de noviembre de 2018

O el máximo dirigente de ERC, Oriol Junqueras, ha añadido, que ha hablado de las "diferencias genéticas" que existen entre españoles y catalanes. "¡Eso no lo cuenta la señora Díaz!", ha exclamado Arrimadas.

Y porque Cs defiende lo mismo en cada rincón de España, ella hoy puede estar aquí, ha dicho, respaldando a su partido, pero, en cambio, Miquel Iceta, ha señalado, no podría estar porque dice "cosas muy diferentes".

Ha insistido en que el domingo se le puede dar la vuelta a Andalucía porque el futuro de este territorio -ha recalcado- no le pertenece al PSOE ni a Susana Díaz".

Otro de los pesos pesados de esta campaña, el exseleccionador nacional de baloncesto y cabeza de lista por Málaga , Javier Imbroda, ha recordado que en 2015 se abstuvieron 2,1 millones de andaluces que pensaban que para qué ir a votar "a un PSOE cansino que es más de lo mismo o al PP de los tristes, que están cómodos en la derrota".

"No ha sido un camino fácil, ahora nos queda el último empujón", ha dicho Imbroda, que ha añadido: "No va a ser fácil, pero los que venimos de la sociedad civil sabemos que no hay nada fácil y que todo hay que conseguirlo con el máximo esfuerzo".