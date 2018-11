Ramón, Miguel, Jaime y Gonzalo, los Team Tom, plantaron cara duramente este jueves a Los Lobos en Boom, el concurso de Antena 3 conducido por Juanra Bonet. Estos cuatro estudiantes valencianos fueron saliendo airosos de las pruebas hasta que llegaron a la bomba clasificatoria, la que decide qué equipo va a la ronda final.

Acierto tras acierto, fueron acercándose vertiginosamente al marcador de Los Lobos. El veterano equipo había conseguido acumular 4.600 euros y los Team Tom se quedaron en 4.200. Nada más acabarse el tiempo, el compañero eliminado que los esperaba en el atril se llevó las manos a la cabeza de lo cerca que habían estado, mientras Los Lobos los aplaudían efusivamente.

"Por diez segundos, ¿eh?", les dijo José, refiriéndose a que, al haber ganado la prueba anterior, Los Lobos habían podido sumar esa ventaja a su cronómetro. Si no hubieran dispuesto de ella o si sus rivales hubieran tenido oportunidad de responder un par de preguntas más, la continuidad de Los Lobos en el programa hubiera peligrado mucho.

ANTENA 3 Los 'Team Tom'.

Juanra Bonet, se quedó descompuesto, con los ojos saliéndosele de las órbitas. "¡Los diez segundos de la bomba estratégica!", exclamó también. "¡Pero qué pasada, tíos! Qué guay", alabó.

"En parte, me alegro un poco [de que no ganaran] para que no dejéis los estudios", bromeó Bonet. "¡A dos aciertos de Los Lobos, tío!", se le escapó a uno de los chavales. "¡Qué fuerte! Vamos a fliparnos un poco, muy bien", añadió Bonet mientras el público les dedicaba un aplauso.

"Enhorabuena, gracias de verdad. Ha sido apasionante, emocionante... y qué placer ver gente joven así", aseguró el presentador antes de despedirlos. Puedes ver el momento completo a partir del minuto 38:00 de este vídeo.