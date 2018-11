El PP de Andalucía cierra una campaña tutelada por Casado con llamamientos a frenar el "Susanemos"

El presidente del PP en Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido este viernes el voto para los populares en las elecciones andaluzas porque supone el único cambio real para gobernar en la Junta frente a lo que ha denominado el "Susanemos, la suma de Susana Díaz y Podemos".

Así ha terminado Juanma Moreno su intervención de media hora ante unas 1.700 personas, según la organización, congregadas en el mitin de cierre de campaña celebrado en la tarde este viernes en un hotel de Sevilla, acompañado del presidente del PP, Pablo Casado, del cabeza de lista por Sevilla y exalcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido, el vicesecretario nacional de Organización del PP, Javier Maroto, el presidente de honor del PP-A, Javier Arenas, o el presidente de la Fundación Concordia y Libertad del PP, Adolfo Suárez Illana, entre otros.

El voto tiene que ser responsable, tiene que pensar el votante qué quiere para su tierra.

Solo garantiza el cambio para Andalucía quien no ha pactado con PSOE nunca, el @ppandaluz, que nadie se equivoque.#VotaGarantíaDeCambio#EleccionesAndaluzaspic.twitter.com/NFm2XL9aD9 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) 30 de noviembre de 2018

Moreno ha advertido del "riesgo certero" de que se produzca la alianza entre PSOE-A y Adelante Andalucía, que tendría "consecuencias imprevisibles" para la economía y el potencial' de la comunidad autónoma.

El candidato del PP andaluz ha planteado que el domingo sólo hay tres posibilidades. Por un lado lo que ha denominado el 'Susanemos". De otro lado, está la posibilidad del "nada cambia, con PSOE y Ciudadanos, el charco que no se mueve", y la tercera es "la única" alternativa de cambio, "de ilusión y esperanza".

Por eso, ha llamado a "ganar las elecciones" el día 2, pidiendo a la gente que "se lo meta en la cabeza, porque podemos ganar, sabemos y tenemos que hacerlo". "Por un futuro mejor para los jóvenes, vamos a ganar las elecciones, vamos a ganar el futuro de una nueva Andalucía", ha exclamado.

Pablo Casado ha sido "un gran aliado" durante la campaña. Juanma Moreno

Moreno ha agradecido a Pablo Casado que haya sido "un gran aliado" durante esta campaña, ha subrayado su "enorme compromiso con el proyecto del PP andaluz" y con la comunidad y ha querido "rendir homenaje a su resistencia, fortaleza y convencimiento".

En su discurso, de treinta minutos, también ha tenido tiempo para la ironía, para responder a las críticas por sus imágenes con una vaca. "Hoy no me he traído la vaca porque no me ha dejado el ganadero, si no me la traigo y hace el mitin conmigo", ha bromeado.

Casado, contra el "trasfuguismo" de votantes

El líder del PP, Pablo Casado, ha cerrado la campaña con un último llamamiento a los votantes descontentos que piensan en otras opciones y ha advertido a los que "se fueron a buscar al PP fuera del PP", que "ni lo encontraron ni lo encontrarán". "Éste es el único PP, el único partido que sirve a España y que es eficaz para España", ha afirmado Casado, quien sin citar a Vox ha lanzado un mensaje a quienes están pensando en esa formación porque quieren dar un "toque de atención" a los populares: "Experimentos en política no", les ha dicho.

Tras recalcar que su partido es "la casa de los patriotas que quieren servir a España", ha advertido de que es el PP el que tiene el "proyecto hegemónico" en el centroderecha. Y se ha mostrado convencido en cualquier caso de que le corresponderá al Partido Popular "refundar" el centroderecha como hizo en los años noventa, con el liderazgo de José María Aznar.

🔵 @pablocasado_: "@JuanMa_Moreno a diferencia de Susana Díaz, que se quiso presentar a unas primarias para irse de Andalucía y se ha quedado aquí arrastrando los pies, siendo secretario de Estado con una gestión impecable decidiste volver a tu tierra".#VotaGarantíaDeCambiopic.twitter.com/7Cgzh0qGLx — Partido Popular 🇪🇸 (@PPopular) 30 de noviembre de 2018

Aquí "cabe todo el mundo", ha dicho Pablo Casado, quien en ese espectro ha incluido también a los socialistas o votantes de Ciudadanos "arrepentidos". "Somos el partido de siempre, defendemos los principios de siempre pero lo hacemos como nunca", ha proclamado.

En un discurso de cincuenta minutos que ha precedido al del cierre del acto por parte del candidato, el líder del PP se ha mostrado convencido de que Moreno podrá gobernar en Andalucía tras los comicios del domingo y ha augurado que el siguiente capítulo será el de "cambiar la historia de España".

Una papeleta para estar orgullosos de vuestra tierra pero sobre todo para seguir sirviendo en la mejor nación del mundo. Viva Andalucía, Viva España Pablo Casado

"Una papeleta, una papeleta para echar a Susana, para echar a Pedro, a Iglesias, a Torra y a Bildu; una papeleta para recuperar España, para estar orgullosos de vuestra tierra pero sobre todo para seguir sirviendo en la mejor nación del mundo. Viva Andalucía, Viva España", ha dicho Casado para cerrar esta intervención.

Antes, ha contrapuesto el "proyecto viable y con certezas" de Moreno, que "pudo haber sido ministro" tras su gestión como secretario de Estado pero que prefirió volver a su tierra para liderar el partido en la región, al de Susana Díaz, que se quedó "arrastrando los pies" en Andalucía cuando perdió las primarias del PSOE.