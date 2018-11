El colaborador del programa El Intermedio —de laSexta— Santi Villas ha vivido un momento que le ha dejado sin palabras en su sección Informe Mensual, en la que analiza cuánto saben los españoles de política nacional e internacional.

La escena la ha protagonizado una señora a quien Villas ha pretendido interrogar acerca de las comunidades autónomas: "Vamos a hablar de política autonómica... ¿Le parece bien?", ha preguntado el reportero, sin tan siquiera sospechar lo que le esperaba.

A la mujer, quien escuchaba la cuestión con rostro sonriente, le ha cambiado la expresión la expresión de cara de forma repentina y ha respondido con unas palabras que han dejado helado al reportero: "No, no. Yo cogería todo y España una, sola, grande y libre. Nada de tanto... que si Valencia, que si... no, no, no".

Mira el momento en el siguiente vídeo, a partir del minuto 4.42

