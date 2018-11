Pablo Casado, presidente del PP, y Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, coinciden en muchas cosas. Ambos se definen como liberales, los dos quieren conquistar el centro-derecha... Y, por lo que se ve, también tienen el mismo gusto al vestir.

Cómo explicar entonces la coincidencia que se ha producido este viernes, durante los actos de campaña que ambos dirigentes han celebrado en Andalucía a pocas horas de las elecciones del domingo.

¿Lo ven? ¿No? Miren esto entonces:

Sí, efectivamente, Casado y Rivera han elegido el mismo atuendo: camisa blanca, jersey de pico rojo y chaqueta oscura.

Y claro, las bromas y las comparaciones no se han hecho esperar en Twitter:

Si pensabais que Pablo Casado y Albert Rivera no son iguales, mirad cómo se han vestido hoy los dos. Se han puesto en modo "Barrio de Salamanca": Americana, camisa blanca y chaleco burdeos 😂😂😂 #UrnasAndalucíaARV #DebateRadioGranada pic.twitter.com/bhoUmdbzXu

"Come play with us, Danny" pic.twitter.com/F8AITvbBOD