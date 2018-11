"Como estoy segura de que el procesamiento de Dani Mateo es preventivo y tengo un catarro terrible, discúlpenme, porque voy a sonarme los mocos con la primera bandera que tenga a mano". La escritora Almudena Grandes ha publicado una durísima reflexión —en su comentario Bandera, en la Cadena Ser— en la que explica algo "tan básico" que le da "vergüenza": "Cuando Dani Mateo hizo como que se sonaba los mocos con la bandera de España, estaba representando una ficción".

"Me resulta imposible creer que un juez español, con el trabajo que cuesta aprobar esas oposiciones, ignore la naturaleza de las representaciones", ha defendido Grandes, quien matiza que no cuestiona "que alguien pueda sentirse ofendido por una payasada, porque ya se sabe que hay gente para todo, pero no es aceptable que la ley confunda la ficción con la realidad".

Concluye la escritora: "Una bandera es en sí misma un símbolo de naturaleza ficticia, puesto que un trozo de tela no puede encarnar a un país entero, con todo su territorio y sus habitantes, sobre todo cuando, como en España, una buena parte de la población no se identifica con ella. Eso es así, les guste o no a los jueces, ofenda o no a unos pocos policías".

