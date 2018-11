María de 'OT' sobre las críticas a su novio: "Si le gusta mi culo, me parece bien"

La salida de María de Operación Triunfo ha sido de lo más sonada. No tanto por su actuación o el veredicto del público como por la visita de su novio Pablo Amores a la gala de este miércoles. El joven dijo, entre otros bochornosos comentarios, que lo primero que iba a hacer con ella tras el programa de TVE era "follar, follar y follar", que lo que más echaba de menos era su "culo" y que desde que estaba en el programa estaba "buenísima".

Amores contestó a la polémica desatada por sus comentarios este jueves en Instagram stories y, aunque María no ha publicado nada en redes sociales desde su expulsión, sí ha hablado al respecto en una entrevista en Formula TV.

"Estaba muy ilusionada por verlo y me encantó cuando apareció allí [durante la Gala 10]", ha señalado la madrileña sobre la visita. "Para mí fue súperguay, me lo pasé genial". Con respecto a las críticas desatadas en redes sociales donde tachan a Amores de machista e incluso han acusado a María de mala feminista, la extriunfita se ha mostrado sorprendida. "No me he enterado de mucho pero se me hace muy raro que se le haya criticado. Fue súpernatural lo que pasó, lo conozco y me parece raro", ha señalado.

Mi novio es la persona menos machista del mundo"

Además, ha resaltado que su novio no es machista y que no tiene problema alguno con los comentarios que soltó en la gala, a pesar de su aparente incomodidad. "Es la persona menos machista del mundo. Si le gusta mi culo, me parece bien, a mí me hace ilusión", ha recalcado.

La extriunfita también ha resaltado en la entrevista que no descarta hacer con él un dueto artístico, aunque no cantando ya que, según ella, Amores "canta fatal". "Haríamos un videoclip de los dos liándonos", ha bromeado.