Médicos y Generalitat logran un acuerdo y se desconvoca la huelga en la primaria

La Generalitat de Cataluña y Metges de Cataluña (MC) han llegado a un acuerdo este jueves por la tarde por el que se desconvoca la huelga de atención primaria de la sanidad pública, del Institut Català de la Salut (ICS), aunque se mantiene en la sanidad concertada.

Lo ha anunciado el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir el Homrani, en una atención a los medios: "Creemos que es una muy buena noticia en el sentido de demostrar que la negociación, que la mediación, que el diálogo, es la mejor herramienta a la hora de buscar soluciones, de buscar mecanismos de aproximaciones a las partes y de encontrar una salida", aunque ha mostrado su respeto al derecho a la huelga.

La miembro del comité de huelga de Metges de Cataluña Carolina Roser ha afirmado que el acuerdo lleva "casi todos los puntos planteados" y sube el número de médicos para contratar a corto plazo a 250 —en lugar de 201—, además de plantear mejoras retributivas.

A pesar de que no se ha incluido el límite de visitas diarias que reclamaban en un inicio —y que era el punto más dificultoso de las negociaciones—, sí que se logrará "que no haya una sobrecarga de trabajo para los profesionales, pero que todo el mundo sea atendido" a través de varias medidas, como la limitación de un mínimo de tiempo para las visitas. Este será de 12 minutos para las visitas presenciales, seis para las no presenciales, y entre 45 y 60 minutos para las domiciliarias —con lo que tendrán entre 25 y 30 visitas diarias—, mientras que se establecerá una carga ideal para cada facultativo —teniendo en cuenta el número de pacientes y sus características y necesidades asistenciales— y será voluntario y retribuido asumir más pacientes.

"Hemos conseguido que la atención primaria vuelva a estar basada en un modelo de calidad asistencial, seguridad para el paciente" y para los profesionales, a los que también se dotará de más flexibilidad organizativa, y ha indicado que los cerca de 100 millones de euros que se anunciaron este jueves son de efecto inmediato.

Para calcular cuántos facultativos hace falta contratar, se basan en un estudio de cargas previo que hasta la fecha sólo se ha hecho en médicos de familia, y tendrán que esperar a inicios de 2019 para saber cuantos pediatras más hacen falta, y a junio para el número de ginecólogos y odontólogos.

Ha añadido que para contratar a 250 médicos más "hay que hacer el sistema atractivo", y ha destacado que otro punto importante es un cambio de filosofía y de modelo, ya que darán mucha autonomía a los profesionales para que se organicen su trabajo, saliendo de la rigidez en el que todo el mundo tiene un horario fijado, y permitiéndoles adaptarse a la respuesta que requieren las demandas asistenciales.

Han creado comisiones de seguimiento para todas las medidas acordadas, y analizarán los casos más difíciles, como ambulatorios muy pequeños en los que no se pueda garantizar tan fácilmente la voluntariedad de las cargas de más, para lo que ha dicho que tendrán que "encontrar medidas para salir adelante", como por ejemplo priorizar las contrataciones en los centros con más necesidad de trabajadores.

También se ha mejorado la atención urgente y continuada de primaria, y harán un estudio para analizar la necesidad de médicos de urgencias, y ha añadido: "Este año se ha dotado por primera vez de un presupuesto extra para la campaña de invierno" en la atención primaria, para contratar a mas gente u ofrecer a la plantilla trabajar más horas.

"Todos los pacientes han comprendido la huelga, la han respetado, las urgencias y servicios mínimos han sido muy comprendidos. Estamos muy agradecidos a la población por la colaboración", ha afirmado, además de agradecer a los médicos toda su implicación, al trasladar a la calle de forma clara sus peticiones. Ha deseado que se llegue también a un acuerdo en la llamada red concertada, "muy cargada" y que necesita también acciones de mejora.

Si quieres leer más historias como esta visita nuestro Flipboard