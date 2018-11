Una canción provoca lo nunca visto en el plató de 'Pasapalabra' y Christian Gálvez "pide perdón"

El programaPasapalabra ha vivido este viernes un momento nunca visto, en varios sentidos, durante la prueba musical.

El espacio de Telecinco presentado por Christian Gálvez enfilaba su parte central con la prueba musical cuando ha comenzado a sonar una melodía muy conocida para todos: el chiki-chiki, que representó a España en Eurovisión en 2008. El humorista que dio vida a Rodolfo Chikilicuatre, David Fernández, es uno de los invitados y forma parte del equipo de Fran.

En ese momento, el habitualmente ordenado programa se ha desbocado y se ha dado una circunstancia nunca vista: tanto el presentador como los concursantes y sus ayudantes han salido despavoridos hacia el centro del plató para bailar el tema.

Pero lo inesperado no ha quedado ahí, porque ha resultado que la famosa canción no estaba en competición, así que Gálvez ha tenido que aclarar que se trataba de "una broma". "No podemos jugar con las canciones de uno de los invitados", ha explicado.

Después del momento baile, el propio Gálvez ha pedido disculpas por la demostración de sus habilidades danzatorias: "Algunos han bailado... otros lo hemos intentado".