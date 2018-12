Julia Otero arrasa con este recordatorio al PP tras sus críticas a Madrid Central

La periodista Julia Otero ha lanzado un recordatorio a través de su cuenta oficial de Twitter a los miembros del Partido Popular que están criticando la implantación del proyecto Madrid Central.

Desde que el Gobierno de Manuela Carmena empezó a hablar del plan que pretende reducir un 40% las emisiones de dióxido de nitrógeno restringiendo el tráfico en el centro de la ciudad, los populares de la Comunidad de Madrid se han opuesto a la medida con todo tipo de argumentos.

La periodista ha escrito ahora un mensaje en el que recapitula todas las medidas a las que el PP se opuso en su día y que con el tiempo resultaron ser esenciales para la sociedad (y hasta para el propio partido).

"De entrada, no a todo. Hasta que la realidad les alcanza 10,20 o 40 años después", señala Otero en el mensaje que acumula más de 18.400 me gusta.

No al divorcio. No al aborto. No al matrimonio gay. No a la ley antitabaco. No a la paridad. No al carnet por puntos. No a la educación sexual. No a restringir el tráfico en las grandes ciudades. De entrada, No a todo.

Hasta que la realidad les alcanza, 10,20 o 40 años después.