La comentada 'cobra' de Pablo Casado al presidente del PP de Granada

Muy pocos se fijaron, pero Sebastián Pérez Ortiz, presidente del PP de Granada, seguro que se acuerda todavía. Durante el mitin que dio Pablo Casado, líder de los populares, en esta región andaluza para apoyar a su candidato, Juanma Moreno Bonilla, Pérez Ortiz vivió uno de esos momentos incómodos que te deja con cara de "a ver qué hago yo ahora".

Fue al principio del acto, cuando todos los líderes políticos subieron al estrado a saludar a los simpatizantes del PP. Sonrisas, abrazos, aplausos y venga, vamos a cogernos todos de la mano para parecer un equipo.

¿Todos? No, Sebastián no.

Cuando el bueno de Pérez Ortiz quiso agarrar la mano de Casado, éste se giró para aplaudir a los que tenía detrás y dejó al presidente del PP de Granada con un palmo de narices.

Puedes ver el momento en este vídeo, a partir del minuto 2:47.

Quizás no se dio cuenta Casado, pero la imagen da para ponerle The Sound of Silence, de Simon and Garfunkel, como bien ha hecho el usuario de Twitter @Bomarzo.

