El aplaudido tuit de Toñi Moreno sobre las elecciones andaluzas: "No somos conscientes..."

La presentadora Toñi Moreno se ha llevado el aplauso generalizado en Twitter tras el mensaje que ha publicado este domingo sobre las elecciones andaluzas.

"Cada vez que puedo ir a votar me emociono. No somos conscientes de las vidas que se perdieron para nosotros ahora disfrutemos de ese derecho. Hoy es un día grande para mi tierra", ha escrito la presentadora desde Sevilla.

La presentadora nació en El Prat de Llobregat (Barcelona) y vivió en Cataluña hasta los ochos años, pero se siente andaluza, de donde es su familia y donde ha vivido y trabajado la mayor parte de su vida.

Bien por pensarlo y muy bien por verbalizarlo. Yo siempre q voy a votar pienso eso mismo. Me da mucha rabia q no se den cuenta que un voto no hace nada pero muchos permiten cambiar el mundo en el que vivimos y, sobre todo,que no sean conscientes de los q lucharon para poder votar