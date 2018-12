Manuela Carmena se estrena en Instagram como todos podíamos imaginar que lo haría

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se ha abierto cuenta en Instagram (@manuelacarmenac) y lo ha hecho como todos nos lo podíamos imaginar.

Porque la primera publicación de la regidora madrileña ha sido en su casa haciendo sus famosas magdalenas. Junto a la bandeja de magdalenas, la biografía de Carmen de Burgos, una escritora feminista de la Generación del 98.

Publicación que ha acompañado de este mensaje:

"Buenas tardes madrileños y madrileñas, me han insistido en que muchos de vosotros y vosotras estáis por aquí, en Instagram. Espero que me acojáis bien, mi equipo me echará una mano para teneros al día.

Aprovechando este domingo, y el poco tiempo libre, he podido hacer magdalenas, y este ha sido el resultado".