Sale corriendo para evitar ser vocal y obliga al primer votante a ocupar su puesto

Sorprendente y curioso lo que ha pasado en San Pedro de Alcántara (Málaga) donde un hombre que debía de quedarse como vocal de mesa, ha conseguido evitarlo y hacer que el primer votante que acudió a su mesa ocupara su puesto.

Según cuenta el diario SUR, al ver que el vocal titular no había llegado, salió "pitando" de allí. Y quien tuvo que ocupar su puesto fue Cristóbal Holgado, dueño de un bar de la localidad, que había madrugado para depositar su voto.

Así se lo comunicó la Policía, tal y como cuenta este rotativo, que asegura que Holgado se resignó a la realidad y lo único que pidió fue un teléfono para comunicar que no podía ir a abrir su negocio.

"Cuando me ha llamado no me lo podía creer", explica a diario SUR su hijo, Alejandro, quien asegura que "todo el que entra" en el bar "pregunta por el tema".