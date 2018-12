Coque Malla tuvo una polémica con Vox... y ahora reacciona a su irrupción con este tajante tuit

El músico Coque Malla ha reaccionado en Twitter a la fuerte irrupción en Andalucía de Vox, que contra todo pronóstico ha logrado 12 diputados en las elecciones autonómicas.

"Qué básicos somos y qué fácil nos engañan... ¡Buenos días, Essssspaña!", ha escrito junto a una foto de la portada de El País en la que se puede leer el titular: "El PSOE se hunde en Andalucía y la ultraderecha irrumpe en España".

Qué básicos somos y qué fácil nos engañan...

¡Buenos días, Essssspaña! pic.twitter.com/ooW5y9823B — Coque Malla (@Coque_Malla) 3 de diciembre de 2018

Coque Malla tuvo recientemente una sonada polémica con Vox, dado que el partido ultraderechista utilizó su canción No puedo vivir sin ti en el acto que celebró en Vistalegre (Madrid) ante 10.000 personas.

El músico respondió en una publicación que se extendió con rapidez en las redes sociales en la que explicaba el significado real de la letra antes de subrayar: "Igual han metido un poco la pata".

Coque Malla admitía que media España cree que es una canción dedicada a la cocaína, pero subrayaba que la verdadera inspiración del tema no tiene nada que ver.

"Es una relación homosexual entre dos amigos gays muy queridos, que lo pasaron realmente mal por culpa de la intolerancia y de la estupidez homófoba. Por amistad y solidaridad, les escribí esa bonita canción, que tanto les ha ayudado en su vida de pareja", explicaba en Facebook.

"Como me cuesta trabajo pensar que ustedes apoyen nada que tenga que ver con la cocaína (nunca se sabe, pero me cuesta trabajo), me inclino a pensar que por fin han abierto sus mentes y han abrazado la causa homosexual", continuaba.

Y finalizaba: "Si es así, les felicito sinceramente; es un ejemplo, que un partido de derechas, apoye la igualdad de derechos y la libertad de elección sexual.