El plató de GH VIP(Telecinco) se convirtió este domingo en una improvisada pista de baile. Al igual que los concursantes, que esta semana debían interpretar el musical Grease, los participantes de El Debate también se lanzaron a mover las caderas en pleno programa.

Así, Suso y Miriam Saavedra bailaron su versión; Belén Esteban y Miguel Frigenti hicieron lo propio y también se animaron Makoke y Tony Spina.

La presentadora Sandra Barneda no fue menos y se vino arriba junto a la colaboradora —y su pareja— Nagore Robles. Ambas lo dieron todo en cuanto empezaron los acordes de You're the one that I want. Aunque por algún problema de sonido Barneda no escuchaba bien, eso no les impidió seguir el ritmo y animarse tanto que hasta remataron la canción con un beso.

Aquí puedes ver la actuación completa de Sandra Barneda y Nagore Robles.