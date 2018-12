El PSOE andaluz defiende que son "la única manera de poner un cordón sanitario para que no gobierne la ultraderecha"

El portavoz parlamentario del PSOE andaluz, Mario Jiménez, ha defendido este lunes que su partido ha sido el ganador de las elecciones autonómicas "a enorme distancia" del resto de fuerzas pese al "mal resultado" obtenido este domingo, perdiendo 14 escaños, y ha reivindicado que un gobierno socialista "es la única manera de poner un cordón sanitario para evitar que la ultraderecha gobierne en Andalucía y abra la puerta a otros escenarios en España".

En una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, Jiménez ha asegurado que los socialistas tienen "la responsabilidad de intentar conformar un gobierno" como partido ganador de las elecciones, mientras que los partidos de la oposición "tienen la responsabilidad de levantar un cordón sanitario frente a la ultraderecha", por lo que ha confiado en que "las derechas en Andalucía y España asuman su responsabilidad histórica y no terminen demostrando que la derecha no ha tenido el proceso evolutivo de otros países y sigue anclada en el pasado".

El dirigente socialista ha admitido que su partido ha logrado "un mal resultado que no se puede esconder de ninguna manera" en un escenario de "caída de más de 12 puntos del voto de la izquierda". "Lo aceptamos en buena lid como demócratas que somos, pero lo que nos preocupa es que la irrupción de la ultraderecha en la política española se haya producido a través del Parlamento andaluz y eso debe movilizar la conciencia y la responsabilidad de los partidos en Andalucía", ha añadido Jiménez, que ha recordado que la "realidad objetiva" es que el PSOE ha ganado las elecciones y PP y Ciudadanos (Cs) han defendido durante mucho tiempo "que debe gobernar la lista más votada". "No sé dónde va a quedar la coherencia", ha subrayado.

En su opinión, "por encima de todo hay una responsabilidad ante una situación de excepcionalidad democrática que tiene que activar la respuesta de los partidos de la Constitución en España", ya que se ha mostrado convencido de que "en Alemania o Francia no se contemplaría que en la UDF o Macron hubiera contemporización con la ultraderecha", por lo que ha apelado a "las derechas en Andalucía y España para que asuman su responsabilidad histórica y no terminen demostrando que la derecha no ha tenido el proceso evolutivo de otros países y sigue anclada en el pasado".

Preguntada por si Susana Díaz se presentará a la investidura, Jiménez ha defendido que "los procesos de investidura concluyen tras un proceso de diálogo y ella lo va a iniciar por una doble respnosabilidad, como fuerza más votada con ocho y diez puntos de ventaja sobre la segunda y la tercera fuerza y porque hay una realidad frente a la cual los demócratas no podemos quedarnos de brazos cruzados y tenemos que hacer una alerta democrática que impida que la ultraderecha pueda imponer su política en las instituciones de España empezando por Andalucía".

"Interpretación honesta"

Cuestionado por el hecho de que Cs apele al apoyo socialista a su candidato, Juan Marín, el portavoz parlamentario socialista ha reclamado una "interpretación honesta" del resultado electoral y no "intentar desviar la atención" porque el PSOE "ha ganado las elecciones, en siete de ocho provincias y con más de 10 puntos sobre Cs" y ha advertido de que "sería una responsabilidad histórica y una mancha imborrable que Rivera terminara convirtiéndose en quien abre las puertas a la ultraderecha en las instituciones de nuestro país".

Jiménez ha recordado que el PSOE ha estado "alertando durante la campaña de la irrupción de Vox porque, aunque nadie, ninguna encuesta, analista o partido había anticipado un resultado de esas características", sí "habíamos visto venir una respuesta de partidos que se alimentan de los miedos de la gente y de planteamientos ultras de otros partidos y lamentablemente no ha faltado ni lo uno ni lo otro". Por este motivo, ha reprochado a PP y Cs que "blanquearan a una ultraderecha que no respeta la Constitución y es machista, xenófoba y racista".

Preguntado por si la labor del Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido influencia en el retroceso de voto socialista en Andalucía, Jiménez ha indicado que el mal resultado "tiene que ver con muchas cosas". "En estas elecciones se presentaba el PSOE-A, no ocultamos la realidad de un mal resultado porque no hemos sabido movilizar y ha habido una caída importante del voto de izquierdas", ha explicado antes de alertar sobre la necesidad de "reflexionar sobre si el camino de vetos oído durante toda la campaña ha tenido un efecto desmovilizador del voto de la izquierda".

También ha reconocido que el mal resultado "tiene que ver con el trabajo que hemos podido hacer, porque cuando no te votan hay cosas que mejorar evidentemente", pero ha incidido en el hecho de que "es la primera vez que hemos votado" desde el inicio del proceso independentista en Cataluña "y hay una reacción por parte del electorado de la derecha y la ultraderecha frente a lo que ha ocurrido en Cataluña en todo este tiempo".

No obstante, Jiménez ha desvinculado de esta situación a la acción política del Gobierno del PSOE en Moncloa. "Pedro Sánchez ha cumplido con su responsabilidad de intentar recuperar la convivencia y la normalización democrática en España. lo ocurrido es una respuesta ultra a posiciones ultras, pero creo que la única respuesta radical que esperan los demócratas en estos momentos es que consigamos parar a la ultraderecha", ha concluido.