Tenso encontronazo entre Mamen Mendizábal y una política del PP en 'Más Vale Tarde' a cuenta de Vox

Mamen Mendizábal ha tenido en Más Vale Tarde (laSexta) un encontronazo con Isabel Díaz Ayuso, secretaria de Comunicación del PP a cuenta de la llegada de Vox al Parlamento andaluz.

"¿Para gobernar Andalucía, el PP está en manos de Vox?", preguntó Mendizábal.

"Para gobernar Andalucía estamos en manos de todos los que quieran apoyar el cambio. Es un momento histórico y por eso Juanma Moreno se va a presentar a la investidura", afirmó Díaz Ayuso.

"¿Qué alternativas tiene el PP para gobernar sin apoyo de Vox?", repreguntó Mendizábal.

"Nos vamos a presentar y ver al apoyo que podríamos tener, es una decisión que tienen que tomar el resto de partidos, estamos con la mano tendida", ha respondido la política.

"Es que no me ha contestado", ha replicado Mendizábal.

"Sin el apoyo de Vox no podemos. Además no es un apoyo que rechacemos ni del que nos quereos quitar, no tenemos ningún tipo de complejo por recibir el apoyo de esos partidos que son constitucionales y que quieren un cambio. Es que sé por qué es con Vox o sin Vox", ha respondido Díaz Ayuso.

"Es una cuestión de aritmética. Ustedes necesitan sumar y sin Vox no suman", ha insistido Mendizábal.

"Pues como todos", ha dicho la política.

"Usted es del PP y le hago la entrevista ahora, antes hemos tenido al partido socialista... antes a Unidos Podemos...", ha contestado de nuevo Mendizábal.

"Yo no sé dónde está la línea de los extremos, ¿por qué lo es Vox y no Podemos?", se ha preguntado Ayuso, que ha afirmado que se ha montado un "guirigai" y acusa de "calentar el ambiente" por la llegada del partido de Abascal.

▶ @IdiazAyuso en @MVTARD: "Tendemos la mano a quienes quieran apoyar este cambio y vivir un momento diferente en Andalucía. La alternancia es sana y buena en democracia". pic.twitter.com/MQdZVQytT5 — Partido Popular 🇪🇸 (@PPopular) 3 de diciembre de 2018

Al terminar la entrevista, Mendizábal ha despedido a Díaz Ayuso con este recordatorio: "Es interesante no confundir guirigai con preguntas. Muchas gracias y suerte".

Poco después de publicar los tuits con la intervención de Díaz Ayuso en Más Vale Tarde, el PP ha borrado los dos vídeos.