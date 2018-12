Francisco Marhuenda, director del diario La Razón, se erigió en defensor del humorista Dani Mateo durante una de sus intervenciones en La Sexta Noche (laSexta) de este sábado. En el programa se debatía acerca de los límites del humor tras el paso del humorista de El Intermedio por un sketch en el que se sonaba los mocos con la bandera de España y la polémica con la casi suspensión de un espectáculo de Mongolia en Valencia.

El periodista se posicionó a favor de la libertad de expresión en ambos casos: "Lo de Dani Mateo es una barbaridad. Es una barbaridad que esté incurso en un procedimiento así, no tiene ningún sentido. A mí no me gusta que se suene en la bandera como no me gustan determinadas cosas pero es humor. Es lo mismo que lo de Mongolia. De Mongolia hay cosas que me gustan, cosas que no, pero tienen todo el derecho a expresarse como quieran".

La libertad de los otros hay que defenderla con tu propia vida porque es la esencia y el fundamento de una democracia"

"Hay que separar lo que ha hecho Dani Mateo, que a mí me parece una tontería y se ha hecho otras veces: se han quemado banderas, banderas catalanas, se han sonado... Insisto, a mí personalmente no me gusta ese tipo de humor pero creo que hemos de defenderlos... la libertad de los otros hay que defenderla con tu propia vida porque es la esencia y el fundamento de una democracia", añadió el periodista.

Marhuenda remató con una rotunda afirmación: "Se meten mucho conmigo en los programas de esta casa [...] me sería muy fácil atacar a Dani Mateo y lo voy a defender. Es más, me solidarizaría con él y, fíjate lo que te digo, me sonaría en una bandera aunque me repugne hacerlo para estar con él a su lado".

Puedes ver el momento completo a partir del minuto 1:42:00 de este vídeo.